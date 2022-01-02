فن ومشاهير

"أعظم إنسان".. أحمد حلمي يوجه رسالة دعم للشاب "بوجي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان أحمد حلمي، رسالة للشاب "بوجي" لدعمه، بعدما انتشرت قصته عبر السوشيال ميديا، ومدى معاناته من التنمر.

وكتب حلمي، عبر "ستوري" حسابه على "إنستجرام": "اللي يحبه ربنا بيحبب فيه خلقه، وأديك شفت الناس بيحبوك إزاي.. اوعى في يوم تعمل اهتمام لناس مش تمام يا بوجي يا أعظم إنسان".

ومن جانب آخر؛ يواصل النجم أحمد حلمي، تصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "العيل" والذي يتعاون خلاله مع النجمة روبي لأول مرة.

"العيل" بطولة النجوم: أحمد حلمي، روبي، أحمد مالك، محمود حافظ، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، نور إيهاب وغيرهم، من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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