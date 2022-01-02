وفاة الممثل الأمريكي ماكس جوليان.. والسبب غامض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رحل الممثل الأمريكي ماكس جوليان، عن عالمنا في يوم مولده الـ 89 برأس السنة الجديدة 2022.

وبحسب صحيفة"ديلي ميل" البريطانية، عثرت زوجته أرابيلا على جثمانه في ذلك الصباح، كما صرحت لموقع أخبار المشاهير TMZ، لكن لم يتم الإعلان عن سبب الوفاة الدقيق.

وذكر فريق الإعلام الخاص بالفنان الراحل، أن زوجة جوليان وجدته ميتًا في وقت مبكر من صباح يوم 1 يناير الجاري، وفي بيان لهم نقله موقع TMZ، جاء فيه: "خلال مسيرة جوليان التي استمرت عقودًا، كان معروفًا بكونه جريئًا وصادقًا وصريحًا ستخلد ذكراه لتعبر عن حقيقته على الصعيدين المهني والخاص، حيث كان رجل نادر بين الرجال".

ولعب ماكس جوليان، دور البطولة مع ريتشارد بريور في فيلم Blaxploitation الشهير بـThe Mack.

فيلم The Mack هو فيلم أمريكي طرح في عام 1973 من إنتاج مايكل كامبوس، بطولة ماكس جوليان وريتشارد بريور.

الفيلم من بطولة المرشحة لجائزة الأوسكار خوانيتا مور والممثل المرشح لتوني ديك أنتوني ويليامز وطرح في 4 أبريل 1973 (نيويورك) ومن إخراج المخرج مايكل كامبوس وسيناريو روبرت جاي بول وحقق 3 ملايين دولار إيرادات قام بالتأليف الموسيقى ويلي هاتش، آلان سيلفستري.