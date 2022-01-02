شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: لم أفشل فى السينما ولكنى توقفت عندما بدأ عصر أفلام المقاولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد صبحى فى لقائه مع "تليفزيون الخليج 365" إنه لا يوجد أعظم شخص فى المسرح أو التليفزيون أو الإذاعة معًا، ولا يوجد فنان يكون الأفضل فى كل فروع الفن، هذا الأمر غير معترف به، موضحًا أنه تخرج من أكاديمية الفنون ودرس فى المعهد تمثيل 16 عامًا، فهو رجل مسرحى قدم فى السينما 22 فيلمًا ثم توقف عندما بدأ عصر أفلام المقاولات، فأجرى كان 30 ألف جنيه بعد فيلم "الشيطانة التى أحبتنى"، وعرض عليه 50 ألف للمشاركة فى أفلام المقاولات فشعر بالكارثة ورفض هذا العرض بحسب حيدثه.

وأضاف صبحى أنه لم يفشل فى السينما ولكن السينما هى التى فشلت فيه، مشيرًا إلى أنه سيعود للسينما ولكن بعمل هادف وقوى وبه رسالة، لافتاً إلى أنه قدم 22 فيلمًا لم يخجل من واحد منهم، أبرزهم فيلم "الكرنك، "أبناء الصمت" عن حرب أكتوبر، و"بالوالدين إحسانا"، و"العميل رقم 13"، و"هنا القاهرة"، و"بلاغ ضد امرأة"، كلها أفلام راضى عنها.

يذكر أن الفنان الكبير محمد صبحى سيبدأ موسمًا جديدًا لمسرحيته "نجوم الظهر" بداية من يوم 13 يناير 2022 بعد فترة إجازة بمناسبة موسم الامتحانات وأعياد الكريسماس.

"نجوم الظهر" رفعت لافتة كامل العدد بشكل يومي منذ بداية عرضها في الموسم الأول والمسرحية تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعار عبد الله حسن، وملابس ماريام عدلي وبطولة وإخراج النجم محمد صبحي ونخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: سميرة عبد العزيز، عبد الرحيم حسن، ندي ماهر، ميرنا زكري، رحاب الشناط ، داليا حسن، رحاب حسين بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزى ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقى طنطاوى.