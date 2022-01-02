شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى تعليقا على بورتريه بوجي: اوعى فى يوم تعمل اهتمام لناس مش تمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أحمد حلمي، على توجيه رسالة للشاب "بوجي"، حيث نشر صورة للبوتريه الذي نشره ”الخليج 365”، لأحد الرسامين، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب قائلاً: "اللى يحبه ربنا بيحبب فيه خلقه، وأديك شفت الناس يحبوك ازاي، أوعي في يوم تعمل اهتمام لناس مش تمام، يا بوجي يا أعظم انسان".



احمد حلمي

وفي لايف بثه الخليج 365 منذ ايام، والذي يرصد كل ما هو جديد ومختلف، كان بطل هذا اللايف حسام الشهير ببوجي صاحب الـ31 عاما والذي اشتهر الفترة الأخيرة بفيديوهاته علي التيكتوك والتي جلبت مشاهدات عالية بمساعدة صديقه كابو .

قال حسام "بوجي"، إنه كان يعاني من التنمر سابقا، إلا أنه الآن أخذ الأمور بصدر رحب ولا يهتم بأي تعليق سلبي .

وتابع "بوجي"، أن الله له حكمة في كل شيء، وأنه عوضه بأشياء كثيرة، والدليل أنه أصبح حديث الساعة.

واضاف بوجي في لايف الخليج 365، أنه يبحث عن شريكة حياته التي تحبه من داخله وليس من الشكل الظاهرى، لأنه عاني فترات كثيرة من ارتباطات انتهت بالفشل نتيجة لعدم إعجابها بشكله.