كتب امير فتحي في الأحد 2 يناير 2022 08:51 مساءً - نعى الفنان العراقي ” كاظم الساهر ” وفاة شقيقه الأكبر ” علي جبار إبراهيم السامرائي ” الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد .
فكتب كاظم الساهر في منشور له عبر حسابه على إنستجرام : ” أخي الغالي .. رحمة الله على روحك الطيبة .. مثواك الجنة بإذن الله .. الله يحفظكم دائما ويبعد عنكم كل مكروه ” .
وكان ” حسين جبار ” شقيق كاظم الساهر قد أعلن خبر وفاة شقيقهما الأكبر صباح اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية .
كانت هذه تفاصيل خبر التعليق الأول ل ” كاظم الساهر ” عقب وفاة شقيقه الأكبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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