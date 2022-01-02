شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تودع العام الماضي برسالة وصور جديدة: كانت سنة رائعة فى مسيرتي وحياتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة هنا الزاهد، على توجيه رسالة وداع للعام الماضي، واستقبال العام الجديد، بنشر صور لها من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت "شكرًا لك 2021، لقد كانت سنة رائعة بالنسبة لي في مسيرتي وفي حياتي الشخصية، أنا ممتنة جدًا لكل شيء حدث فيها".



هنا الزاهد فى احدث ظهور

وعلى جانب آخر، تشارك الزاهد فى بطولة مسلسل "أنا وهى"، من تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.

وتدور أحداث المسلسل عن معاناة بطلا العمل أحمد حاتم وهنا الزاهد، من مشاكل نفسية، حيث أن هنا الزاهد لديها عقدة من الرجال وتكرههم بشدة، بينما يعاني أحمد حاتم من بعض الهلاوس والتخيلات، ويذهبان للعلاج عن طبيب نفسي يجسده الفنان أشرف عبدالباقي، ثم يتعرفان على بعضهما البعض ويضطران لمساعدة بعضهما.