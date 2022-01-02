شكرا لقرائتكم خبر عن درة تطير إلى لبنان لاستكمال تصوير "المشرحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافرت الفنانة التونسية درة من القاهرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لاستئناف تصوير مشاهد مسلسل "المشرحة" ويشارك فى بطولته بجانبها، كل من محمد دياب، على الطيب، مها نصار، وغيرهم من الفنانين وهو من إخراج تامر نادى، وتدور أحداث المسلسل فى 10 حلقات، وهو ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والتشويق.

واحتفلت درة مؤخرًا بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "الكاهن" ويشاركها البطولة النجوم محمود حميدة وجمال سليمان وحسين فهمي وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب ودرة، تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.

وتحدثت النجمة درة، لـ"الخليج 365" عن سعادتها بالتمثيل أمام محمود حميدة و حسين فهمى في فيلم الكاهن.

وقالت درة، خلال العرض الخاص لفيلم الكاهن: "فخر ليا و شرف أن أكون موجودة في المجموعة العظيمة من الفنانين الكبار سواء من جيلى إياد و فتحى و الأستاذة الكبار محمود حميدة و حسين فهمى و جمال سليمان و محمد ناير اللى عنده أفكار مجنونة".

وتابعت:" وكان في مجهود كبير سواء أمام الكاميرا أو صناع الفيلم خلف الكاميرا و هو دلوقتى خرج للناس و الناس هي اللى هتحكم عليه و أتمنى من كل قلبى أنه يعجب الناس على قد ما بذلنا فيه مجهود و دورى اللى قدمته بجد من قلبى يوصل للناس".

وتجسد درة خلال فيلم الكاهن شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعانى من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور أحداث الفيلم.