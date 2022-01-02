شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فنانات استقبلن العام الجديد وسط الثلوج خارج مصر.. تعرف عليهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين والفنانات على مشاركة جمهورهم بعض الصور التي التقطوها في وداع عام 2021 واستقبال العام الجديد 2022، اتسمت بفساتين حمراء اللون وفساتين تختص بالسهرات والذهاب إلى الحفلات الغنائية كما هو معتاد كل عام، ولكن هناك بعض الفنانين الذين حرصوا على استقبال العام الجديد وسط الثلوج في مختلف الدول.



بشرى

بشرى

وكانت في مقدم الفنانين النجمة بشرى التي حرصت على مشاركة صورة على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء استقلالها دراجة جليد وسط مساحة كبيرة من الثلوح دون أن تخبر مكانها وعلقت "اخر ساعات في 2021".



ديانا حداد

ديانا حداد

شاركت النجمة ديانا حداد، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور وسط الثلوج دون تحديد مكانها في وداع عام 2021، وطالبت جمهورها بذكر أجمل موقف أو خبر أو كلمة حصل لهم في عام 2021.



باسكال مشعلانى

باسكال مشعلانى

نشرت النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى عدة صور وسط مساحة كبيرة من الثلوج على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: نودع سنة ونستقبل سنة جديدة يارب تكون خير وبركة علينا ونخلص من كورونا وترجع الحياة الحلوة، حبيت أودع السنة بالبياض على الثلج لنستقبلها الجديدة بالبياض.



سارة سلامة

سارة سلامة

شاركت الفنانة سارة سلامة، جمهورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عدة صور وسط الثلوج دون توضيح مكانها، وعلقت قائلة: "سنة جديدة سعيدة يارب تبقى سنة خير وسعادة وراحة بال".



مايان السيد

مايان السيد

ودعت الفنانة مايان السيد، عام 2021 واستقبلت العام الجديد 2022، بعدة صور وسط الثلوج بتركيا، وشاركت جمهورها الصور على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".