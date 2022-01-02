شكرا لقرائتكم خبر عن سما إبراهيم تطلب من متابعيها الدعاء.. تطورات الحالة الصحية لـ "أم بسنت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من القلق أثارتها الفنانة سما إبراهيم حول حالتها الصحية، بعدما أقلقت متابعيها من خلال كلمات عبر حسابها على موقع فيس بوك طلبت فيها من متابعيها الدعاء لها، حيث اكتفت بتلك الكلمات دون الإشارة لما تعانى منه أو ألم بها، الأمر الذى علمه الخليج 365 من خلال مصدر مقرب منها يتواجد معها أثناء عمل الفحوصات، حيث تعانى الفنانة سما ابراهيم من التهاب شعرت به بصورة مفاجأة في الحنجرة.

وهو الأمر الذى دعا إلى قيامها على مدار الساعات الماضية بعمل فحوصات تنتظر نتائجها لتعلم سبب الالتهاب المفاجئ الذى ألم بها بهذا الشكل المقلق، وتنتظر نتائج الفحوصات من أجل الاطمئنان على سبب الالتهاب.

وكانت فاجأت الفنانة سما إبراهيم منذ ساعات متابعيها عبر موقع فيس بوك بطلب الدعاء منهم، حين كتبت: "الحمد لله ..لأول مرة اطلب من حضراتكم أن تدعو لي الخالق أن يعفو عني ويلطف بمحنتي.. ما أمر به اختبار اعلم أنه مشيئة الخالق واتعلق بقدرته ولطفه.. اسألكم الدعاء".

وما أن كتبت ذلك حتى انهالت عليها التعليقات من جانب متابعيها ممن حرصوا على الدعاء لها والاطمئنان على حالتها الصحية خاصة أنها بعدم كتابة نوع المرض حتى أقلقت من شاهدوا البوست أكثر.