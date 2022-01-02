شكرا لقرائتكم خبر عن سنة صعبة وحلوة وكلها كفاح.. أصالة تتحدث عن ذكرياتها مع 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة السورية أصالة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الفيديوهات والصور إنستجرام صورة لها عبرت فيها عن أحداث عام 2021، وتمنياتها لجمهورها الكبير قالت فيه: سنة صعبة وحلوة، كلها كفاح للحياة وللفرح وللأمل، السنة اللى مرّت حملت لى أعظم حدث بحياتي، شفت الرجل الحلم الحبيب الحنون الزوج السند.

وأضافت أصالة: بتمنى لكم سنة تشوفوا فيها كل الخير، وكل المحبة وكل المشاعر الحلوة، اللي نحنا بنصنعها ونصمم عليها، الحياة بتنصف محبيها، الحياة بتحب القلب النابض، الرّوح الغضة، بتحبّ اللي مابييئس منها.



بوست اصالة على انستجرام

واختتمت تعليقها قائلة: كل سنة وبلادكم بخير، وعوائلكم بخير وأرواحكم بخير، سنة سعيدة عليكم حبايبي، وأهلي وكل اللي بحبهم وبيحبوني من غير ما ألتقيهم.. سنة خير عليكم جميعًا، من عاصمة الروح الرياض

كانت أصالة قد شاركت بصورة جديدة لزوجها فائق حسن عبر خاصية ستورى بحسابها على موقع "انستجرام"، وهى تتغزل فيه خلال نومه ، قائلة :"الله يحفظ الشهم.. نوم الهنا يا قطعة من روحي"، فيما نشرت صورة أخري له مصحوبة بتعليق :"حنين وحليوه وحنين وشهم وحنين وممتع هذا الرائع جوزى