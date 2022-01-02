أول ظهور تليفزيوني لفاتن موسى بعد انفصالها عن مصطفى فهمي.. ماذا قالت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

في أول ظهور تليفزيوني للإعلامية اللبنانية فاتن موسى؛ بعد انفصالها عن النجم القدير مصطفى فهمي؛ إنها لم تكن تتخيل أن قصة حبهما تنتهي بهذا الشكل.

أضافت موسى، خلال حوارها ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة "MBC مصر": "لما الإنسان يحب وياخد قرار الزواج عمره ما بيفكر في إنه هينتهي بالطلاق، حتى وإن كان ذلك قدر ربنا، عمري ما كنت أتخيله بهذه الطريقة المأسوية التراجيدية الأوفر".

تابعت: "قصتنا من قمة الحب والرومانسية إلى كل هذه الأزمات، أنا روحت لبنان على مناسبة عائلية، ورجعت على كابوس ونيابة وأقسام ومحاكم وسوسيال ميديا".

جدير بالذكر أن مصطفى فهمي انفصل مؤخرًا عن فاتن موسى، وأكدت هي أنه لم يخبرها ولم يمنحها مستحقاتها ومتعلقاتها الشخصية.