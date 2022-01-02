أول تعليق من كاظم الساهر بعد وفاة شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن حسين جبار، شقيق الفنان كاظم الساهر "القيصر"، وفاة شقيقهما الأكبر على جبار إبراهيم السامرائي.

وفي أول تعليق للنجم العراقي بعد وفاة شقيقه، كتب عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "أخي الغالي، رحمة الله على روحك الطيبة، مثواك الجنة بإذن الله".

ووجه "كاظم" رسالة لجمهوره قال فيها: "الله يحفظكم دائما ويبعد عنكم كل مكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتب حسين جبار شقيق "كاظم" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "شقيقي الأكبر علي جبار إبراهيم السامرائي في ذمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون"، تعليقًا على الآية القرآنية الكريمة "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون".

كان حسين كشف عن مرور شقيقه بأزمة صحية وذلك في نوفمبر 2021، متمنيًا له السلامة، إذ كتب عبر فيسبوك: "سلامتك أخي علي أبو نصير".