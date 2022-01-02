بسبب آلام المرارة.. مي عز الدين تكشف تطورات حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة مي عز الدين تطورات حالتها الصحية، بعد تعرضها لـ"كريزة مرارة" منذ أيام.

وكتبت "مي" عبر خاصية "الاستوري" بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "شكرا على سؤال الجميع، عدت والنهاردة أحسن وبإذن الله أعملها السنة دي لأني مبقتش قد كريزاتها أكتر من كده".

وأضافت: "من عمر وسلمى 2 وأنا بحاول أعيش بيها، بس واضح إنها لازم تتشال، الحمد لله".

وكانت الفنانة مي عز الدين قد كشفت معاناتها الصحية أمس الأحد، قائلة عبر "ستوري إنستجرام": "كريزة مرارة قوية طول الليل من بعد 12، لو استمرت عملية بإذن الله، أنا واخدة مسكنات قوية ولسه هنام دلوقتي من الوجع طول الليل، يارب بكره متستاهلش العملية".

وكان آخر أعمال الفنانة مي عزالين مسلسل "خيط حرير" وشاركها البطولة: سوسن بدر، نيقولا معوض، محمود عبدالمغني، محمد علي رزق، هنادي مهنا.