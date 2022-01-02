كيف علّقت هالة خليل على اعتزال داوود عبد السيد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت المخرجة هالة خليل على قرار المخرج داوود عبد السيد بالاعتزال.

وكتبت هالة، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "الأستاذ يقرر الاعتزال لأنه غير راض عن الأحوال، اعتزال المخرج، انقذوا السينما الجميلة".

وحل المخرج داوود عبد السيد، الجمعة الماضية، ضيفا على برنامج "المساء مع قصواء"، على قناة "Cbc"، وكشف خلال اللقاء اعتزاله الإخراج السينمائي.

المخرج الكبير داوود عبد السيد، أحد المخرجين المبدعين في تاريخ السينما المصرية، بأعماله في فترة الثمانينيات والتسعينيات، حيث بدأ مسيرته كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها "الأرض" ليوسف شاهين.

وقدم المخرج داوود عبد السيد عددا من أهم أفلام السينما المصرية مثل"الكيت كات"، "أرض الأحلام، "أرض الخوف"،"رسائل البحر"، وحصل على الكثير من الجوائز الهامة عن أعماله الفنية.