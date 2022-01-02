«هي دلوقتي مصدومة».. تامر حسني يكشف سر غريب عن سوسن بدر! – شاهد

كتب امير فتحي في الأحد 2 يناير 2022 06:57 مساءً - كشف الفنان المصري، تامر حسني، إنه يقلد أصوات بعض الفنانين، من أجل أن يتجاوز أي موقف قد لا يجعل العمل الفني يكتمل، كاشفًا أنه قلد صوت الفنانة سوسن بدر في “فيلم مش أنا“، بعد سفرها لخارج.

وقال تامر، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة CBC قلدت صوت سوسن بـدر لما سافرت في فيلم “مش أنا”، وبعرف أقلد الأصوات وكنت حريص على نجاح الفيلم .

وتابع الفنان تامر حسنى: قلدت صوت الفنانة سوسن بدر في لقطة صغيرة، وعندما وجدت أن الصوت مشابه قمت بإذاعة هذا الصوت، مستطردا: إذا لم يكن صوتى مشابه لاستعنت بصوت مشابه للفنانة سوسـن بدر”.

كما كشف تامر حسنـي لأول مرة خلال اللقاء عن مفاجأة أخرى بخصوص أغنية “راجعلي تاني”، التي جمعته بالفنان بهاء سلطان، وحققت نجاحًا كبيرًا، موضحًا أنه لم يطرح هذه الأغنية لكن تم تسريبها منذ سنوات طويلة.

وأشار تامر حسنـي إلى أنه “اتفق مع بهاء سلطـان على عمل “دويتو”، وأخبرا المنتج نصر محروس بذلك، وحددا موعد تسجيل الأغنية، لكن بهاء لم يحضر، فقام بتقليد صوته وتسجيل الأغنية لكي يعرض الفكرة على نصر محروس، لحين تسجيل بهاء في وقت آخر”.

وأكمل تامر حسني: “روحت لنصر بسمعه الأغنية فجت الحتة بتاعتي وتمام، ثم جت الحتة بتاعت بهاء قام انبهر وقال “معلم”..قلت له استني يا عم أنا اللي معلم، قالي لا بص دخلة بهاء عاملة ازاي، قلت له أنا اللي دخلتها دي صوتي، بهاء مجاش أصلا”، لافتا إلى أن الأغنية تم تسريبها، لكنها نجحت نجاحا كبيرا ولم يلاحظ أي شخص أنه ليس صوت بهاء سلطان.

وأضاف تامر: “الأغنية نجحت وبقى بهاء يكلمني يقولي إيه يا تامر الأغنية دي، نجحت وبتتطلب مني وأنا ولا حافظها ولا عارفها وبتتطلب مني قلت له حلوة وعاجبة الناس غنيها غنيها”.

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