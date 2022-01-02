فنانة مصرية شهيرة تطلب الدعاء من الجمهور : ” ما أمر به إختبار أعلم أنه مشيئة الخالق “

كتب امير فتحي في الأحد 2 يناير 2022 06:57 مساءً - طالبت الفنانة ” سما إبراهيم ” من جمهورها ومتابعيها في منشور لها عبر حسابها على فيس بوك بالدعاء لها بتجاوز المحنة التي تمر بها في الوقت الحالي دون الكشف عن تفاصيلها .

فكتبت سما إبراهيم في منشورها : ” الحمد لله .. لأول مرة أطلب من حضراتكم أن تدعو لي الخالق أن يعفو عني ويلطف بمحنتي ” .

وتابعت قائلة : ” ما أمر به إختبار أعلم أنه مشيئة الخالق وأتعلق بقدرته ولطفه .. أسألكم الدعاء ” .