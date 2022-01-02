شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة تنضم لـ"راجعين يا هوا" مع خالد النبوي واللبنانية نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الفنانة هنا شيحة عقد انضمامها لأسرة مسلسل "راجعين يا هوا" لتشارك النجوم خالد النبوي ونور اللبنانية ووفاء عامر وأنوشكا بطولة المسلسل، وجارٍ تعاقد باقى الفنانين للعمل الذى سيتم عرضه في الموسم الرمضانى، والمسلسل سيخرجه محمد سلامة وهو عن قصة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك.

كانت الفنانة هنا شيحة قد احتفلت بعيد ميلادها بشكل بسيط للغاية، حيث حضر أبناؤها ومساعدتها، وتمنت هنا أمنية العام الجديد ثم أطفأت شمعة وسط كيك من اللون الذهبي والأبيض تحمل صورتها، وأبرز ما ميز صور احتفال هنا شيحة بعيد ميلادها تواجد ابنيها.

وفي نفس السياق أعادت هنا شيحة ذكرياتها مع العائلة بمجموعة الصور التى نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وتوثق بها أهم اللحظات في حياتها منهم وهي طفلة يحملها والدها ووالدتها، وأخرى برفقة أبنائها، كما ظهرت في صورة ثالثة برفقة شقيقاتها، إضافة إلى صورة من معرض والدها الفنان أحمد شيحة.

وعلقت هنا شيحة علي مجموعة الصور، "اليوم 25 ديسمبر.. هو يوم ولادتى، يمر الوقت بسرعة لدرجة أننا نجد أنفسنا حرفيًا نعيش حياة خاصة بنا.. عندما كنت صغيرة كنت أتخيل الحياة بشكل مختلف دائمًا، وعندما أنظر إلى الوراء، لم افكر أبدًا في أن أصبح ممثلة.. لم أعتقد أبدًا أنني سأكون أمًا عازبة.. الحمد لله على عائلتي".

وأضافت هنا شيحة فى تعليقها على الصور، "أولادي هم ضوء الشمس.. والداي هما العمود الفقري، أخواتي هم رفقاء روحي.. لقد نشأت وسط كتبي التي استفدت منها كثيرًا في سنوات مراهقتي، حيث فقدت متعة كوني مراهقة غضب.. ما زلت مراهقة بالداخل وأتعجب من ألغاز الحياة.. أحب الحياة وأستمتع بعيشها.. لقد ولدت في يوم خاص يحتفل به العالم كله.. أنا محظوظة أنه دائمًا يوم بهيج في عيد الميلاد.. عيد ميلاد مجيد للجميع".

واختتمت تعليقها حول عيد ميلادها، "أنا أشارككم.. أتمنى أن تكونوا سعداء ومبتهجون وتجدوا طريقكم في الحياة..الله وهب الحياة ومعها تأتي التحديات والمسارات عسى أن تؤدي دروبنا إلى السعادة والوفاء".