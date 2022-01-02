شكرا لقرائتكم خبر عن سما إبراهيم تثير قلق متابعيها: لأول مرة أطلب من حضراتكم الدعاء لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت الفنانة سما إبراهيم متابعيها عبر موقع فيس بوك بطلب الدعاء لها، حينما كتبت عبر صفحتها الخاصة على فيس بوك:"الحمد لله..لأول مرة أطلب من حضراتكم أن تدعو لى الخالق أن يعفو عنى ويلطف بمحنتى.. ما أمر به اختبار أعلم أنه مشئية الخالق وأتعلق بقدرته ولطفه..أسألكم الدعاء".

وما أن كتبت الفنانة سما إبراهيم هذا البوست حتى أنهالت عليها التعليقات ممن حرصوا على الدعاء لها فى محنتها.



سما ابراهيم على فيس بوك

ويأتى هذا البوست بعد أيام من كتابتها رسالة مؤثرة لشقيقها المتوفي أيمن الخياط قالت فيها بأنه ساكن روحها ودائما ما يدعمها مشيرة إلى أنهم كان حلمهم الفن.

وأضافت سما إبراهيم وقتها: «عارفه اننا على الفيس بوك بس حبيت اشارك الاصدقاء رسالة شكر من رسائلي عبر الاثير لاخي رحمة الله عليه، أيمن الخياط، أنت عارف يا أيمن أن اللي يعرفونا بيقولوا إنى شبهك قوي بس هما ميعرفوش إنك ساكن جوة روحى وبقوة بتدعمني وتقويني وتمدنى بطاقة سحرية فى كل وقت".

وتابعت سما: «حلمنا وإحنا أطفال إننا نحيا بالفن، وعافرنا سنين مع بعض ولما سبقتني للخالق قلت لنفسي مينفعش أختك اللي علمتها تضعف بالعكس أنت جوايا مقويني ورسالتي لأولادك سيف وساندي إنهم يبقوا فخورين إن بابا فنه كان حقيقي وإنه زرع القوة والصدق والتحدى جوانا وأدينى أهو ربنا كارمني بفضله ومخليني بحاول أحقق حلمنا لإنى أختك أخت المبدع أيمن الخياط رحمة الله عليه».

وأختتمت: «حلم يارب أكون قده وأتمنى رضا ربنا علينا، لما أجيلك إن شاء الله ححكيلك على دعم أمى لحلمنا بقوة، وأحكيلك على الرحلة بكل ما فيها».