الموت يفجع كاظم الساهر بوفاة شقيقه الاكبر علي جبار

كتب امير فتحي في الأحد 2 يناير 2022 02:57 مساءً - أعلن حسين جبار، شقيق الفنان العراقي، كاظم الساهر، اليوم الأحد، عن وفاة شقيقهما الأكبر علي جبار إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية.

فقد نشر حسين جبار خبر رحيل شقيقه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وانهالت تعليقات التعازي للمرحوم وعزاء للفنان العراقي كاظم الساهر.

الاسم الحقيقي لـ كاظم الساهر

يذكر أن “الساهر” هو اسم شهرة للفنان العراقي، أما اسمه الفعلي على الأوراق الرسمية فهو كاظم جبار السامرائي.

وكان والد الفنان كاظم الساهر يعمل جنديا في الحرس الملكي بالعراق، وإثر تقاعده، انتقلت العائلة من مدينة الموصل، شمالي البلاد، إلى منطقة الحرية في العاصمة بغداد، و كان عمر كاظم وقتها 10 أعوام.

وعانى الساهر ظروفا صعبة بسبب الفقر، لكنه تحلى بروح عصامية، فعمل وهو ما يزال طفلا، سواء في بيع المثلجات أو الكتب، وعمل في مصنع للنسيج حتى تمكن من جمع ثمن أول آلة موسيقية.

وبعد شراء آلته الموسيقية الأولى، بدأ كاظم الساهر مسارا فنيا دؤوبا امتد طيلة عقود، حتى أضحى أيقونة فنية، وتعاون بشكل كبير مع الشاعر السوري الراحل، نزار قباني.