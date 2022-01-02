أدهم نابلسي إماما للمصلين في أحدث ظهور له بعد إعلان اعتزاله

كتب امير فتحي في الأحد 2 يناير 2022 02:57 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان الأردني ” أدهم نابلسي ” في أحدث ظهور له عقب إعلان قرار اعتزاله الغناء من داخل أحد المساجد .

حيث ظهر أدهم نابلسي في مقطع الفيديو وهو يؤم المصلين داخل المسجد لصلاة العشاء وفقا لما أشار إليه مصور الفيديو في تعليقه عليه .

فكتب قائلا : ” أدهم النابلسي إمام صلاة العشاء بمسجد .. تصوير اليوم .. الله يثبته ويوفقه ” .

يذكر أن أدهم نابلسي كان قد أعلن في الأيام الماضية في فيديو عبر قناته على يوتيوب عن قراره باعتزال الغناء بحثا عن رضا رب العالمين وعدم شعوره بالراحة في هذا المجال .