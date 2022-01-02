سمية الخشاب لطليقة الفيشاوي: “مبسوطة إنك سمعتي نصايحي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب، تفاصيل جديدة حول انفصال الفنان أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل، بعد زواج استمر 4 سنوات، معربة عن سعادتها بتنفيذ طليقة الممثل الشاب لنصائحها.

وقالت الخشاب خلال لقائها ببرنامج “آخر كلام” الذي يذاع على شاشة MBC مصر مساء أمس السبت: “ندى الكامل طيوبة جدًا ولذيذة وأنا كنت خايفة عليها، وكان في مشاحنات خفيفة بينها وبين أحمد في مهرجان الجونة اللي فات، وأنا تدخلت”.

كما كشفت أنها أعطتها نصائح وفق تعبيرها، قائلة:” “أنا قولتلها شوية نصايح ومبسوطة إنها سمعتها، ولما انفصلت انفصلت بطريقة راقية جدًا، فيه احترام متبادل وخدت حقوقها، وأنا مبسوطة إنها وصلت للحاجة اللي هي كانت عايزة تعملها”.

وكانت الخشاب نشرت عدة تغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اقتبستها عنها طليقة الفيشاوي، إذ قالت: “مفيش ست تستاهل الخيانة، لو هي مقصرة يطلقها ويشوف غيرها”.

كما كتبت: “لو اتخانتي مره وعديتيها يبقي تستاهلي تتخاني مليون مرة”.

إلى ذلك، وجهت رسالة للسيدات قائلة: “مش عارفه ليه كتير من الستات بيبقوا فاكرين نفسهم أذكياء وبيمسكوا موبايلات جوازهم وقال يعني معاهم الباسوورد يعني كده هو مبيلعبش بديله، حبيبتي لو مسكتي عليه حاجه في 50 حاجة تانية مش هتعرفيلها طريق”.

يذكر أن ندى الكامل كانت أعلنت يوم الأربعاء الماضي انفصالها عن الفنان أحمد الفيشاوي، من خلال نشر صورة لها عبر خاصية “الستوري”، بحسابها في انستغرام، وعلقت عليها كاتبة:”من امرأة قلبها هلك وانطفأ.. أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا”.