طفلة تشارك بلقيس الغناء على المسرح.. “مجنون أحبك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة الإماراتية بلقيس فتحي مقطع فيديو عفوي على حسابها في “إنستغرام”، ظهرت فيه وهي تقف على مسرح جزيرة الماريا في أبو ظبي وقد شاركتها طفلة فلسطينية تدعى “ليلاس” الغناء على المسرح.

وظهرت بلقيس وهي تتفاعل مع الطفلة، حيث سألتها عن اسمها وجنسيتها وأحب الأغاني إليها، ثم أطلقت معها أغنية “مجنون أحبك”، وسط تصفيق حار من الجمهور الحاضر حفلها، الذي أحيته بلقيس بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة 2022.

وعلَّقت بلقيس على المقطع، قائلةً: “ليلاس قررت تطلع على المسرح تسلم عالجمهور.. حفل أمس في أبو ظبي كان يجنن ما شاء الله والجمهور لطيف وحماسي كالعادة”، فيما نال المقطع تفاعلاً بين الجمهور ومشاهدات بالآلاف، مع تعليقات عبَّروا فيها عن سعادتهم بالمقطع، واصفين إياه بأنه “لطيفاً”.

وأحيت بلقيس حفلاً غنائياً في “جزيرة المارية” في أبو ظبي، حيث شهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وتفاعل مع أغانيها التي قدمتها عدد كبير من المتابعين، ومن الأغاني التي قدمتها: “حالة جديدة، جنوب الدرب، دبلوماسي”.

يذكر أن بلقيس فتحي فاجأت جمهورها بالإعلان عن خوضها تجربة موسيقية جديدة تبدأ بها عامها الجديد 2022، وهي عبارة عن “كروس أوفر”، وتعتبر أحد أشهر التجارب الفنية بالعالم، مشيرةً إلى أنه سيتم بث أولى حفلاتها الغنائية من خلال تلك التجربة بدءاً من 18 يناير المقبل، مطالبةً جمهورها بالانضمام لهذه التجربة الحصرية.