زوجة علي يوسف تكشف عن وجهها بالكامل لأول مرة.. وهذا ما قالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحدثت السيدة زهرة البصري، زوجة المطرب العراقي علي يوسف، تفاعلاً كبيراً بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب كشفها عن وجهها بالكامل لأول مرة، منذ بدء ظهورها في السوشيال ميديا، قبل عدة أشهر على خلفية الأزمة التي وقعت بين زوجها وبين الفنانة الكويتية هند البلوشي، التي أعلنت زواجها منه قبل أن ينفي “علي” الأمر برمته.

وظهرت زهراء البصري، في مقطع فيديو نشرته عبر خاصية “ستوري” على حسابها في “إنستغرام”، وبرفقتها طفلتها الأولى “ملك”، وهما في احتفال كان يحييه تزامن أيضاً مع عيد زواج والده ووالدته.

وأكدت زهراء، لمتابعيها أنها قررت أن تكشف عن وجهها في العام الجديد 2022، بالرغم من أن وجهها متعب٬ مشيرةً في تعليقها إلى أنها لم تكن تخفي وجهها بسبب عيب فيه كما ردد البعض لكنها لم تكن تفضل أن تظهر بوجهها للجمهور لأنها لم تعتاد ذلك.

وكتبت زهراء: “بالسنة الجديدة حبيت أشوفكم وجهي التعبان٬ عبالك شايلة النونية بخشمي المهم حبيت أشوفكم انو الحمد لله ما بيه أي خلل بس كنت ما أحب أطلع ويا رب سنة خير عليكم إني كولش متفائلة بهذي السنة يا رب خير”.

وكانت زهراء البصري، زوجة علي يوسف، تحرص على إخفاء ملامح وجهها في أي ظهور لها، إن كان في الصور التي تنشرها على حسابها الخاص في “إنستغرام” أو حتى في الفيديوهات التي تنشرها مع زوجها عبر قناتهما في “يوتيوب”.