إصالة ليونيل ميسي بفيروس كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن نادي باريس سان جيرمان إصابة نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي بفيروس كورونا بعد أن أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها “ليو” إيجابية حالته.

وتفشى فيروس كورونا في صفوف الأندية الأوروبية الكبيرة موخار وسط حالة من القلق تسيطر على الجميع والمسئولين خوفا من توقف الحياة في الدوريات.

وأعلن باريس سان جيرمان أمس السبت عن إصابة 4 لاعبين من صفوف الفريق بفيروس كورونا إضافةً إلى أحد أفراد الطاقم الفني وأن جميعهم يخضعون لبرتوكولات علاج كورونا، والمتفق عليها من قبل رابطة الدوري الفرنسي.

ولم يشارك ليونيل ميسي في التدريب الأول للفريق في العام الجديد بعد العودة من إجازة أعياد الميلاد التي استمرت لمدة 9 ايام بعد عودته من الارجنتين رفقة مواطنيه أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، والبرازيليين نيمار وماركينيوس.