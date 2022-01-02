بصور جديدة.. شيرين عبد الوهاب تستعرض جمالها حليقة الرأس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي صورًا جديدة لإطلالتها في برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc ليلة رأس السنة.

وظهرت شيرين عبد الوهاب حليقة الرأس، وبفستان برقبة عالية برّاق، وقالت لجمهورها في تعليقها على الصور: “كل سنة و انتم طيبين و سنة جديدة سعيدة عليكم يارب”.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد صدمت جمهورها، بعد ظهورها خلال إحيائها حفلا غنائيا في أبو ظبي وهي حليقة الرأس، ما تسبب في جدل واسع حول السبب وراء ظهورها بهذه الإطلالة.

وانفصلت شيرين مؤخرًا عن زوجها السابق الفنان حسام حبيب، بحسب بيان رسمي أصدرته حول ذلك، مؤكدة أن الانفصال حدث “في هدوء تام” ولا توجد خلافات بين الطرفين على الإطلاق.