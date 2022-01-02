شريهان تبدأ العام الجديد 2022 بدعوة للإنسانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عايدت نجمة الاستعراض النجمة شريهان جمهورها ومتابعينها بالعام الجديد عبرصفحتها الرسمية على موقع الانستغرام.

وقد تمنت شريهان عاما سعيدا للجميع وطالبت الجميع أن يعيدوا الإنسانية والآدمية للوجود حتى يكون عاما أكثر أمانا وسعادة وأجمل للجميع فقالت في بداية تعليقها :”عام جديد سعيد” ، ثم طلبت ” خذ يدي وأعطني يدك بمنتهي الإنسانية والآدمية، بنور وخير قلبك وقلبي، عقلك وعقلي بالفكر والعلم لنجعله عاماً جديداً أئمن أطيب أسعد أعظم وأجمل لنا جميعاً كبشر”.

وتمنت بالعام 2022 :”إلى عام جديد ، بدايات جديدة وأفضل ما لديك حتى الآن، أتمنى لكم جميعًا عام 2022 مباركًا ومزدهرًا بأطيب حب وفرح ونجاح وصحة جيدة”.

وكانت شريهان قد احتفلت مطلع شهر ديسمبر بعيد ميلادها عبر مسيرة طويله بدأتها منذ نعومة أظافرها مع عائلتها الفنية، واشتهرت كنجمة استعراضات ونجمة الفوازير الأولى بالعالم العربي.

وكان أخر ظهور فني لشريهان بعد غياب طويل من خلال مسرحية كوكو شانيل 2021 والتي قامت بتمثيلها من فترة وتم عرضها مؤخرا على أحد المنصات الشهيرة، إلا أنها عادت للشاشات المصرية من خلال إعلان قامت بتصويره جسد مراحل من حياتها لاقى نجاحا مدويا منذ عرضه..وقد أرفقته بتعليق :” لمحة عن لحظة خاصة من عام 2021″ عقب تهنئتها لجمهورها بالعام الجديد.