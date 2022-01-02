شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تشارك جمهورها بفيديو لأفضل اللحظات التى عاشتها فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة يسرا جمهورها ومحبيها بفيديو لها لأفضل اللحظات التي عاشتها خلال العام الماضى، وقالت: "مرت سنة بحلوها ومرها.. ودلوقتي بنستقبل سنة جديدة 2022 إن شاء الله تكون سنة سعيدة مليانة صحة وهنا وراحة بال وأفراح ولطف من الله.. شكرًا لأهلي وأصحابي وجمهوري على وجودكم فحياتي بحبكم من قلبي".

من ناحية أخرى، تشارك النجمة يسرا فى موسم السباق الرمضانى المقبل، من خلال مسلسل "أحلام سعيدة" من إنتاج العدل جروب من إخراج عمرو عرفة وتأليف هالة خليل، ويشاركها في بطولته غادة عادل ومي كساب ونور محمود ونبيل نور الدين.

يذكر أن يسرا شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "حرب أهلية" مع نخبة من النجوم من بينهم باسل خياط، أروى جودة، جميلة عوض وغيرهم.