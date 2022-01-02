هنا شيحة أحدث المنضمين لـ"راجعين يا هوا" مع خالد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انضمت الفنانة هنا شيحة لأسرة مسلسل "راجعين يا هوا"، والذي يشارك في بطولته الفنان خالد النبوي والفنانة نور اللبنانية والفنانة وفاء عامر والفنانة أنوشكا.

ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل في الموسم الرمضاني 2022، وهو من تأليف الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إنتاج شركة أروما ستوديوز.

"راجعين يا هوا" إخراج محمد سلامة، الذي عُرض له في الفترة الأخيرة مسلسل "الحرامي"، ومسلسل "موسى" في السباق الرمضاني لعام 2021، وشارك في بطولته محمد رمضان، سمية الخشاب، سيد رجب، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، صبري فواز، رياض الخولي، عبير صبري.