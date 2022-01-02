في الذكرى الأولى لرحيل الأستاذ.. تعرف على أقرب فيلم لقلب وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 2 يناير 2021، رحل عن عالمنا الكاتب الكبير وحيد حامد، بعد مسيرة فنية وإنسانية حافلة.

الكاتب الكبير يعد أحد أشهر الأسماء في تاريخ السينما العربي، فقدم خلال مسيرته أعمالا خالدة دخل بعضها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

في تصريح سابق لمصراوي قال الكاتب الكبير إن فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" هو أحب الأعمال التي كتبها لصديقه الفنان الراحل أحمد زكي.

بينما أكد أن فيلم "الزوجة الثانية" -والذي دخل ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري- هو أحب الأفلام لقلبه ولا يمل أبدا من مشاهدة العمل.

وحيد حامد من مواليد 1944، بدأ مسيرته الفنية بكتابة مسرحية "كباريه" والتي عرضت عام 1974، وبعدها انطلق للكتابة في السينما.

ومن أشهر أعمال وحيد حامد: "طيور الظلام، المنسي، الغول، الجماعة، دم الغزال، اللعب مع الكبار، الإنسان يعيش مرة واحدة، غريب في بيتي، الإرهاب والكباب، الهلفوت، البشاير".