شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يزور ”الخليج 365” فى بداية 2022.. ويتحدث عن مشواره الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور النجم الكبير محمد صبحى مؤسسة ”الخليج 365” في بداية العام الجديد 2022 ليتحدث عن مشواره الفني وآخر أعماله المسرحية "نجوم الظهر" وسيتم تكريمه كقيمة وقامة فنية وثقافية كبيرة.

جدير بالذكر أن النجم الكبير محمد صبحي يبدأ موسمًا جديدًا لمسرحيته "نجوم الظهر" بداية من يوم 13 يناير 2022 بعد فترة إجازة بمناسبة موسم الامتحانات وأعياد الكريسماس.

"نجوم الظهر" رفعت لافتة كامل العدد بشكل يومي منذ بداية عرضها في الموسم الأول والمسرحية تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعار عبد الله حسن، وملابس ماريام عدلي وبطولة وإخراج النجم محمد صبحي ونخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: سميرة عبد العزيز، عبد الرحيم حسن، ندي ماهر، ميرنا زكري، رحاب الشناط ، داليا حسن، رحاب حسين بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزى ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقى طنطاوى.