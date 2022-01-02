شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة على جبار الشقيق الأكبر لـ كاظم الساهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسين جبار، شقيق الفنان كاظم الساهر وفاة شقيقهما الأكبر "على جبار"، وذلك فى تدوينة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتب حسين جبار، شقيق كاظم الساهر، فى نعيه لشقيقه الراحل: "شقيقي الأكبر على جبار إبراهيم السامرائى، في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وحرص عدد كبير من متابعي حسين جبار، على تقديم واجب العزاء ومواساته في وفاة شقيقة، بالتعليق على البوست الذى نشره.



حساب حسين جبار على فيس بوك

في سياق آخر، يشار إلى أنه من المنتظر أن يحيى كل من النجمة نجوى كرم والنجم كاظم الساهر، حفلاً غنائيًا، في دبى يوم 14 يناير المقبل، ومن المقرر أن يقدم كل منهما باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة الذي يتفاعل معها الجمهور.

ومن جهة أخرى، قابل قيصر الغناء العربي الفنان كاظم الساهر تمثاله الشمعي في متحف مدام توسو في دبي، والتقط عدة صور وهو يقف بجانبه، وتظهر الصور التشابه الكبير بين النجم العراقي و التمثال الشمعي، لدرجة تطابق ملامح الوجه بكل تفاصيله، ولاقت صور التمثال إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فور نشرها علي حسابات محبي القيصر.