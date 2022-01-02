شكرا لقرائتكم خبر عن فى مشهد رومانسى.. بسمة بوسيل تغنى لتامر حسني.. والنجم يرد: ياللى مكانك جوايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديدا ظهر خلاله النجم تامر حسني برفقة زوجته بسمة بوسيل، وهما يغنيان دويتو رومانسي، حيث ظهرت بسمة وهي تغني لتامر قائلة: "كل لما بتيجي سيرتك ياللي عمري ابتدى من يوم ما شفتك"، ليرد عليها حسني: "وحياة تعبي وأيامي لأكون لك ضهر واتحدى كل الدنيا عشانك ياللي مكانك جوايا".

وعلي جانب آخر سألت الإعلامية منى الشاذلى، الفنان تامر حسنى "من أكثر عمرًا الرجال أم السيدات"، وذلك خلال لقاء تامر حسنى مع برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى.

ورد تامر حسنى على السؤال قائلا: أعتقد أن الستات أطول عمرا من الرجالة"، فسألته الإعلامية منى الشاذلى عن أسباب إجابته ليرد تامر حسنى ساخرا: لأنهم بيقصفوا عمر الرجالة إحنا بنموت ناقصين عمر".

وقالت الإعلامية منى الشاذلى، إن إجابة تامر حسنى صحيحة، لأن السيدات أكثر عمرا من الرجال بعامين.

كما سألته "حبيت كام بنت في الجامعة؟"، ليرد تامر حسنى: حب بسيط في الجامعة.

وسألته منى الشاذلى : هل حبيت 3 أم 4 أم 5، ليرد تامر حسنى قائلا: أيه الأعداد القليلة دي، متابعا: ده كلام صغيرين لا يمكن أن نتحدث فيه الآن .

وعلقت الإعلامية منى الشاذلى، على تصريحات تامر حسنى قائلة "خايف من بسمة؟"، ليرد تامر حسنى: انا بحترم زوجتى بسمة.