شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تهنئ حسن الرداد بعيد ميلاده: "ربنا يخليكوا لبعض أنت وإيمي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت دنيا سمير غانم زوج شقيقتها إيمي الفنان حسن الراد بعيد ميلاده، حيث نشرت صورة لحسن من خلال خاصية الفيديوهات القصيرة من خلال الانستجرام الخاص بها وعلقت عليها بـ " كل سنة وأنت طيب يا سنسن ويارب السنة اللي جاية تكون حلوة اوي عليك.. وربنا يوفقك في كل حاجة بتعملها وربنا يخليكوا لبعض أنت وايمي".



ايمي سمير غانم



رامي رضوان

في حين هنأه الإعلامي رامي رضوان ايضا بصورة تجمعها وعلق عليها بـ " كل سنة وأنت طيب يا حسونة ربنا يسعدك ويوفقك يارب"

وكانت النجمة دنيا سمير غانم، احتفلت بالعام الجديد وعيد ميلادها، بأداء مناسك العمرة فى الأراضى المقدسة مع شقيقتها ايمى، والدعاء لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، مؤكدة أنه كان يومًا صعبًا، لكن الله وفقهما لأداء العمرة، كما وجهت الدعاء أيضًا لكل شخص من الجمهور العظيم الذى دعا لهما فى أزمتهما.

ونشرت دنيا، صورة لها مع شقيقتها إيمى، من الأراضى المقدسة عبر ستورى حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "شكرًا لكل النعم اللى على شكل جمهور، اللى تعبوا نفسهم وعملوا فيديوهات جميلة أوى عشان عيد ميلادى، أنا بشكركم من كل قلبى".

وأضافت دنيا سمير غانم، "النهاردة كان يوم صعب أوى عليا وعلى إيمى، لكن الحمد لله ربنا كتب لنا عمرة ودعينا من قلبنا لحبايبنا الغاليين بابى ومامى، ربنا يرحمهم يا رب، ودعينا لكل شخص من الجمهور العظيم اللى دعالنا فى أزمتنا، ربنا يخليكوا لينا ويحفظكم وبتنمالكم سنة سعيدة مليانة بالخير والرضا والحب".