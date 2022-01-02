شكرا لقرائتكم خبر عن وحش الشاشة خاف من المدام.. شوف فريد شوقى عمل إيه لما اتزنق قدام هدى سلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان الفنان الكبير فريد شوقى معروفًا بقوة شخصيته وهو ما ساعده على أن يؤدى العديد من الأدوار التى تحتاج إلى القوة والفتوة، ولذلك حاز العديد من الألقاب وأشهرها وحش الشاشة وملك الترسو.

ولكن رغم القوة التى كان يظهر بها وحش الشاشة إلا أنه كان مثل الكثير من الرجال الذين قد يخفون بعض الأمور والتصرفات عن زوجاتهم حتى يتحاشوا المشكلات التى قد تحدث إذا ما عرفت الزوجة بهذه التصرفات، أو يلجأون لبعض الحيل حتى يخفون هذه التصرفات.

وتحدثت الفنانة الكبيرة هدى سلطان فى حوار نادر عن موقف حدث بينها وبين وحش الشاشة فريد شوقى فترة زواجهما، ومع بداية عام جديد.

وقالت هدى سلطان إنها كانت قد سافرت فى إحدى الرحلات الغنائية لعدة أيام وبعد عودتها علمت أن وحش الشاشة قضى سهرة قبل يومين مع صديق له كانت حذرته من صداقته نظرا لاستهتار هذا الصديق وسوء تصرفاته، ووعدها زوجها بأن يقطع علاقته به.

وأشارت الفنانة الكبيرة إلى أنها شعرت بغضب شديد حين علمت أن وحش الشاشة قابل هذا الصديق وعاتبته ولكنها عندما واجهته أقسم أنه لم يره منذ العام الماضى.

وأوضحت هدى سلطان أنها تعلم أن فريد شوقى لا يقسم كذبًا، لذلك اتصلت بمن أخبروها بأنه قابل هذا الصديق وعاتبتهم مؤكدة أن زوجها لم يقابل هذا الشخص، ولكنهم أكدوا لها أنه قابله قبل يومين وأقسموا على ذلك.

وأشارت الفنانة الكبيرة إلى أن حيرتها لم تطل، وبعد تفكير أدركت أن فريد لم يكذب وكذلك هؤلاء الذين أخبروها لم يكذبوا، وذلك حين نظرت إلى النتيجة المعلقة وقرأت التاريخ وكان الأول من يناير فأدركت أن وحش الشاشة أقسم أنه لم ير هذا الصديق من العام الماضى وهو صادق لأنه تقابل معه فى نهاية العام المنتهى وقبل ساعات من بداية العام الجديد، لذلك أقسم وهو مطمأن بأنه بالفعل لم يره من العام الماضى.

وهكذا كان وحش الشاشة أيضًا يلجأ إلى إخفاء بعض الأمور وإلى بعض الحيل حتى يتحاشى غضب زوجته.