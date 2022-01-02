هكذا هنأت شيرين جمهورها بالعام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت الفنانة شيرين عبدالوهاب، جمهورها ومتابعيها بمناسبة العام الجديد، ونشرت صورتين لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت شيرين: "سنة سعيدة لكل جمهوري الحبيب، بحبكم كلكم، كل سنة وإنتم طيبين وسنة سعيدة جديدة عليكم يارب".

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب قد حلت ضيفة على الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" في حلقة ليلة رأس السنة، وظهرت خلال الحلقة ابنتيها "هنا ومريم".

يذكر أن شيرين طرحت مؤخرا أحدث أغانيها "وبحلفلك" والتي حققت نجاحا كبيرا، وهي من كلمات: محمد مصطفى ملك، وألحان محمود نور، وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي.