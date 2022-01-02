ريهام أيمن مع شريف رمزي وأولادهم في ملاهي بـ فرنسا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن صورًا تجمعها بزوجها الفنان شريف رمزي، وطفليهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ريهام مع زوجها والطفلين في ملاهي، وعلقت: "أول يوم في العام الجديد، يوم عائلي، العائلة تأتي أولا، كل عام وأنتم بخير وسنة سعيدة عليكم وعلى كل حبايبكم".

وتزوجت ريهام أيمن من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013، وبمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: حسين فهمي، أحمد فلوكس، محمد الشقنقيري، رشا مهدي، نهال عنبر، طلعت زكريا، شيرين، تأليف يوسف معاطي، إخراج رامي إمام.