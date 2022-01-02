بيروت رقصت فرحًا مع نادر الأتات ليلة رأس السنة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أبى النجم اللبناني نادر الأتات أن يترك أرض الوطن ليلة رأس السنة، فاختار الاحتفال مع الجمهور في لبنان رغم كل التحديات الصعبة التي تلقي بظلالها على الأوضاع المعيشية والحياتية للشعب اللبناني.

وفي سهرة رقصت فيها بيروت فرحًا، غنى نادر الأتات أجمل أغنياته القديمة والجديدة واستقبل العام الجديد مع الجمهور اللبناني والعربي الذي كان حاضرًا في الحفل الذي أقيم في فندق “هيلتون – الحبتور”، وشاركه فيه الفنانون حاتم العراقي وسيف نبيل وملحم زين.

أشعل نادر الأتات أجواء الحفل، فترك الساهرون مقاعدهم وغنوا ورقصوا معه، كما كان لافتًا تفاعلهم مع أغنيته الجديدة “قلي وينك” التي حفظوا كلماتها رغم صدورها منذ فترة قصيرة.

ونشر نادر عبر صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي، صورًا من الحفل وعلّق قائلًا: “بيروت الحلوة دايمًا.. كانت حفلة من العمر بوجودكن معنا”.

الجدير ذكره أن أغنية نادر الأتات الجديدة “قلي وينك”، تحصد تفاعلًا واسعًا من الجمهور على السوشيل ميديا، إذ تكتسح الأغنية مواقع “إنستغرام”، و”تيك توك”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية.

وأغنية “قلي وينك” كلمات إميل فهد وألحان وسيم بستاني وتوزيع عمر صباغ، أمّا الكليب فهو من إخراج عادل سرحان وتم تصويره في مدينة دبي، واقترب من تحقيق 4 ملايين مشاهدة بعد وقت قصير من شهر واحد من صدوره على قناة شركة “لايف ستايلز ستويديوز” الرسمية في موقع يوتيوب.