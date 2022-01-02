شكرا لقرائتكم خبر عن فى الذكرى الأولى لـ وحيد حامد.. أبرز 5 أفلام كتبها وحققت نجاحًا كبيرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الكاتب الكبير والسيناريست الأبرز في مصر وحيد حامد، لما قدمه من أعمال مميزة طوال مسيرة فنية أبدع فيها بقلمه مبتكرًا شخصيات لا تزال عالقة بالأذهان وستظل طويلاً، بأفلام حققت جماهيرية كبيرة لكبار النجوم مثل "المنسى"، "ضد الحكومة"، بالإضافة لقائمة طويلة من أهم الأعمال مثلما يظهر في التقرير التالى الذى نرصد فيه أهم أعمال الكاتب الكبير.



وحيد حامد

الإرهاب والكباب

لا أحد ينكر أنه واحد من اهم أفلام السينما المصرية، لما تناوله من قضايا ببساطة شديدة انعكست من السيناريو والرؤية المميزة للكاتب الراحل وحيد حامد الذى كتب به واحد من أهم أفلامه محققاً نجاح كبير.



الارهاب والكباب

سوق المتعة

فيلم آخر من ابداعات وحيد حامد، قام ببطولته محمود عبد العزيز، الذى يمكث فى السجن لفترة طويلة، ومن ثم يخرج ليجد نفسه مالكاً لثروة طائلة، لا يعلم كيفية التصرف فيها، وكيفية تحقيق المتعة لنفسه، بعد سنوات من المهانة والمذلة، ليصطدم أنه بات أسيراً لها، وإن ملك العالم.



سوق المتعة

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تلك المرة مع أحمد زكى الذى كون معه شراكة مميزة أيضاً، ومن خلال الفيلم رسم سيناريو مميز لأبطاله المصور البسيط، وابنته وجدتها، والذى يصطدم بمحبة ابنته من قبل ابن رجل الأعمال وما ينتج عنه من أمور تغير حياتهما البسيطة مع رؤية مميزة لطريقة تفكير كلاً من العائلتين، بالإضافة لجمل مميزة تخللها السيناريو ولا زالت حية إلى الآن على لسان أبطال الفيلم.



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طيور الظلام

أحد أهم افلام الكاتب الراحل وحيد حامد الذى شرح فيها المعادلة السياسية فى مصر، بطريقة مبسطة للغاية يفهمها المشاهد، ووضع المواطن البسيط بين كفتين متنافستين على المصلحة فقط.



طيور الظلام

الراقصة والسياسى

فيلم آخر من أهم أفلام السينما المصرية بصفة عامة، لما له من رؤية نقدية مميزة للغاية طرحها وحيد حامد بالتعرض لحياة الراقصات ونظرة المجتمع لهن، والقانون، مسلطاً الضوء على قصة الشخصية التى تلعبها نبيلة عبيد، والتى تتعرض لأزمة صحية ينتج عنها رغبتها فى عمل دار ايتام إلا أنها تصطدم بان القانون يمنع ذلك، ومن ثم تدخل فى مشاكسات مع السياسى صلاح قابيل ذو النفوذ المهم.