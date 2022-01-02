مخرج "ستات بيت المعادي" يوجه رسالة لفريق عمل المسلسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب المخرج محمد سلامة عن سعادته برد فعل الجمهور على مسلسله الجديد "ستات بيت المعادي"، والمعروض على منصة شاهد VIP.

ونشر سلامة صورًا من المسلسل عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، معلقا "مبسوط جدا برد الفعل بتاع ستات بيت المعادي، حقيقي حاجة تفرح وسعيد جدا، بشكر المنتجة سالي والي وكل النجوم الجمال اللي كانوا في العمل، وبشكر الأبطال اللي ورا الكاميرا اللي عملوا مجهود رائع وشرف ليا الشغل معاكم كلكم".

تسير الأحداث في المسلسل ضمن جوٍّ اجتماعي من الكوميديا السوداء، يرصد تشابه ردّات فعل الزوجات على قضية الخيانة على الرغم من تغيّر أنماط الحياة وظروفها وأدواتها في كل وقتٍ من الأوقات.

العمل من بطولة كندة علوش، إنجي المقدم، ميرهان حسين، تارا عماد، إنجي كيوان، انتصار، نهال كمال المهدي، أميرة العايدي، شريف حافظ، أحمد وفيق، صبري فواز، يوسف عمر، وإخراج محمد سلامة.

جدير بالذكر أن العمل هو النسخة العربية من السلسلة الكوميدية العالمية "Why Women Kill". ، تُعرض الدراما الاجتماعية "ستات بيت المعادي" على شاهدVIP، بواقع 3 حلقات أسبوعياً، من الخميس إلى السبت.