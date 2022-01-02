"سميرة سعيد عن 2022: "ينتابني إحساس بالتفاؤل والاستبشار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة المغربية سميرة سعيد رسالة إلى جمهورها بمناسبة العام الجديد 2022.

ونشرت سميرة صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "بعد مرور سنتين من عدم الإستقرار النفسي، ينتابني إحساس بالتفاؤل والاستبشار بسنة أكثر هدوءاً واقبالاً على الحياة".

وأضافت :"لكن يظل كل هذا مجرد إحساس، كل عام وأنتم بخير".

طرحت المطربة المغربية سميرة سعيد أحدث أغانيها "الوقت الحلو"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

أغنية "الوقت الحلو" هي خامس أغنية ضمن ألبوم سميرة سعيد الغنائي الجديد "إنسان آلي"، وهي من كلمات: محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع هاني يعقوب.