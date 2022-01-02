ماذا تتمنى كندة علوش في العام الجديد 2022 ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة كندة علوش، زوجة الفنان عمرو يوسف، عن أمنياتها في العام الجديد 2022، أمام متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وكتبت كندة، عبر حسابها على تويتر: "صباح الفل والورد عليكم جميعًا، بتمنالكم سنة كلها خير وسعادة وراحة بال".

وأضافت: "دعواتي تكون سنة خير وفرج لأهلي بسوريا ولبنان وفلسطين، وسنة ازدهار وعظمة لبلدي مصر وشعبها الرائع.. يا رب الخير السلام والأمان لكل العرب ولكل الإنسانية.. سنة بدون مرض وألم، سنة انفراج وخير يا رب".

وكانت آخر أعمال كندة علوش، مسلسل "ستات بيت المعادي" الذي عرض عبر منصة شاهد vip ، وتدور أحداثه حول 3 نساء متزوجات في منزلٍ واحد ضمن فترات زمنية مختلفة ومتباعدة، ويجمع بينهن قاسم مشترك واحد هو اضطرارهن إلى اتخاذ قرارات مصيرية متشابهة بهدف التغلب على التحديات والمتاعب التي تواجه حياتهن الزوجية. وفيما تشكّل قضية خيانة الأزواج لزوجاتهنّ العمود الفقري للأحداث المتعاقبة في حقب زمنية مختلفة، تسلّط القصة الضوء على حياة كلّ من ربّة منزل تعيش في الستينات من القرن الماضي، وسيدة مجتمع تعيش في حقبة الثمانينات، وثالثة تعيش في عصرنا الحالي، إذ تجمع بينهن ظروف متشابهة في علاقاتهن مع أزواجهن.

تسير الأحداث ضمن جوٍّ اجتماعي من الكوميديا السوداء، يرصد تشابه ردّات فعل الزوجات على قضية الخيانة على الرغم من تغيّر أنماط الحياة وظروفها وأدواتها في كل وقتٍ من الأوقات.

العمل من بطولة كندة علوش، إنجي المقدم، ميرهان حسين، تارا عماد، إنجي كيوان، انتصار، نهال كمال المهدي، أميرة العايدي، شريف حافظ، أحمد وفيق، صبري فواز، يوسف عمر، وإخراج محمد سلامة.