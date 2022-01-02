شكرا لقرائتكم خبر عن قصر السينما يحيى الذكرى الأولى لوفاة الكاتب الكبير وحيد حامد.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية، ندوة اليوم الأحد 2 يناير بعنوان "فيلسوف السينما المصرية"، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للكاتب الكبير وحيد حامد، ويديرها الناقد طارق الشناوى فى تمام الساعة الثامنة مساء.

ويحضر الندوة المخرج مروان حامد الذى يتحدث عن رحلة والده ومشواره الروائى الذى أثرى السينما المصرية بالعديد من المؤلفات التى ناقشت العديد من قضايا المجتمع وجسد معاناته، ويعقب الندوة عرض فيلم "عمارة يعقوبيان" قصة علاء الأسوانى، سيناريو وحوار وحيد حامد، إخراج مروان حامد، وبطولة عادل إمام، نور الشريف، سمية الخشاب، إسعاد يونس، هند صبرى، خالد الصاوى، وباسم سمرة.

ورحل وحيد حامد عن عالمنا يوم 2 يناير الماضي، بعد أزمة صحية آلمت به دخل على أثرها أحد مستشفيات المهندسين، حتى توفى بعد أيام عن عمر ناهز 77 عامًا.