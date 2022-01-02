شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير موعد حفل هيثم شاكر فى شرم الشيخ إلى 6 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المنظمة لحفل المطرب هيثم شاكر، والتي كان مقررًا إحياؤها يوم الأربعاء 5 يناير، تغيير موعدها إلى اليوم التالى الموافق يوم الخميس 6 يناير، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ، ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وانتهى المطرب هيثم شاكر من تسجيل أغنية جديدة، من تأليف الشاعر هادى أبو اليزيد، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، بمجرد الانتهاء من مكساجها ووضع اللمسات الأخيرة عليها.

وطرح مؤخرًا النجم هيثم شاكر أغنية "لما تحس"، من كلمات عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع وسام عبد المنعم، ميكس ومستر هانى محروس، وتقول كلمات الأغنية: "عُمر البعد ماكان متصنف أصلا عيب.. وإياك تيجى في يوم على نفسك، تتحمل وتعاقب قلبك.. بكرة هييجى حد يحبك، كله نصيب".

كان النجم هيثم شاكر قد حل ضيفًا على تليفزيون ”الخليج 365”، وتحدث عن المعادلة الناجحة فى الأغانى، وقال هيثم: "المعادلة إنك تبقى متصدق في الأغانى ومتجريش وراء التريند وسهل جدا أنك تطلع تريند دلوقتى أقلع القميص وامشى في الشارع هتطلع تريند، النجاح هواللى صعب لكن التريند مفيش أسهل منه وهتعمل أى حاجة مثيرة للجدل هتطلع تريند".