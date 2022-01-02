حسن الرداد بوصلة رقص غريبة مع غادة عادل في الرياض احتفالا بـ 2022.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 2 يناير 2022 02:44 صباحاً - شارك الفنان المصري حسن الرداد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف جمعه بالفنانة غادة عادل خلال تواجدهما في موسم الرياض في السعودية.

غير ان وصلة رقص التي جمعت النجمين المصريين أثارت ردود فعل واسعة بين الجمهور؛ إذ وصفها البعض بأنها ”جنونية“ و“غريبة“ احتفالا بالسنة الجديدة 2022.

وظهر حسن الرداد وغادة عادل في كواليس مسرحية ”في منتصف الليل“ بموسم الرياض، بداخل غرفة التدريبات والبروفات، وهما يقدمان وصلة رقص غير معتادة، ما وضعهما في دائرة كبيرة من الانتقادات، فيما أشاد بهما آخرون.

وعلق الفنان المصري على الفيديو الذي نشره عبر صفحته على إنستغرام بالقول: ”بمناسبة السنة الجديدة حبيت أبداها بفيديو عاقل من كواليس مسرحية #فى نص_الليل. كل عام و حضراتكم طيبين❤“.

وكان عمرو دياب، قد فاجأ أبطال عرض مسرحية ”في نص الليل“ بحضوره البروفة الأخيرة قبل عرضها في موسم الرياض.

وظهر دياب في الصور التي التقطت لزيارته لفريق عمل المسرحية، وهو يلتقط الصور التذكارية مع النجوم، ويمازحهم.