عاصي الحلاني يتألّق في حفل رأس السنة.. تفاعل الجمهور تخطى التوقعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفل رأس السنة 2022 في فندق “لو رويال” في العاصمة الأردنية عمان.

قدّم عاصي الحلاني خلال الحفل بمجموعة من أهم وأشهر أغنياته من بينها “بحبك وبغار” و”جن جنوني”، و”لبناني”، و”واني مارق مريت”، و”جن جنوني” التي أشعلت الأجواء.

تفاعل الجمهور مع عاصي الحلاني خلال الحفل تخطى كل التوقعات، وبعد السهرة أعرب “الفارس” عن سعادته بهذه الأمسية المميّزة، فنشر مقتطفات من السهرة وأرفقها بتعليق جاء فيه: “مقتطفات من حفل ليلة راس السنة في الأردن بداية سنة جديدة مع الجمهور الرائع في عمان الف شكر على محبتكم وضيافتكم واستقبالكم اعاده الله علكم بالخير والسعادة والفرح”.

يذكر أن عاصي الحلاني كان قد أصدر ألبومه الجديد “كل الفصول” في شهر مايو الماضي، ويتضمن الألبوم 11 أغنية منوعة بين اللون المصري، اللبناني، الخليجي، البدوي والعراقي، وهي: “حبيبي، خلص بيكفي، مغروم اه مغروم، دزلي صوتك، كل الفصول، قمر يا عيني عليها، منين اجيب العذر، مجرد حلم، غدرك مستحيل، كيف انساك، بعدو قلبي”.

كما أطلق عاصي أغنية “حبيبي” الديو مع نجله الوليد الحلاني على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقي، وتوزيع طوني سابا، وإخراج احمد المنجد الذي قدم عاصي وابنه بصورة راقية جدًا مليئة بمشاعر الأبوة.