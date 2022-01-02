شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رفاعى يطرح أغنية "هعيشها حياتى" بعد غياب 16 عاما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الشاعر والملحن محمد رفاعى، أغنية جديدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، تحمل اسم "هعيشها حياتى" التي تعيده إلى الغناء بعد حوالى 16 عاما منذ آخر أغانيه "لو بتحبو البلد دى" والأغنية الجديدة من كلماته والحانه وتوزيع احمد إبراهيم، وتقول كلمات الاغنية .

تعبت وقولت مش هرجع

ولا هكمل حياتي معاه

يارب تشيله من قلبى

وخلينى بجد أنساه

أنا مرتاح كده فى بعده

هعيشها حياتي من بعده

هموت قلبى لو فكر

يقولى خدنى يوم عنده

قفلت خلاص انا بابك

خلاص مش قادر أتحمل

أعيش تانى ثانيه في عذابك

لوحدك إنت هتكمل .. لوحدك إنت هتكمل

ماحدش فينا لما إختار

كان بيقول يارب أفشل

أنا عن نفسي خدت قرار

مش هرجع فيه مهما يحصل

هعيشها حياتي انا لنفسي

مش هاجى انا تانى على نفسي

جينا الدنيا نتعلم ..واتارى القسوة بتقسي

قفلت خلاص انا بابك

خلاص مش قادر أتحمل

أعيش تانى ثانيه في عذابك

..لوحدك إنت هتكمل

..لوحدك إنت هتكمل

أن محمد رفاعي قدم العديد الأعمال الناجحة لكبار النجوم فى الوطن العربي مثل عمرو دياب وإليسا وشيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي وأنغام، وغيرهم من النجوم، كما حصلت أعماله على 3 جوائز ميوزك أورد، وتمت ترجمة أعماله لأكثر من لغة مثل التركية واليوناينية والفرنسية والإسبانية.