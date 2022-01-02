شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة مختار تبدأ عامها الجديد برسالة بخط يد والدتها الراحلة رجاء الجداوي.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت أميرة مختار، ابنة النجمة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، على بدء عامها الجديد برسالة بخط يد والدتها الراحلة، نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت: "حبيبتي ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يا رب ويصبرني على فراقك يا أمي انت وبابي حبيبي الله يرحمه سنه سعيدة يا رب علي الكل ولكم مثل ما دعوتم لي ولبنتي ولأهلي وأحبابي، اللهم احفظنا جميعا يا رب وبارك لنا جميعا".

وكانت قد حرصت أميرة حسن مختار، على الاحتفال بأعياد الكريسماس، باستعادة ذكرياتها مع والدتها الراحلة، حيث نشرت عبر حساب والدتها الشخصي بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو ضم عدة صور للراحلة رجاء الجداوي من احتفالاتها بالكريسماس مع ابنتها أميرة وحفيدتها ومع الراحل حسن مختار.