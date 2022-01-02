شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أرثر وتوغل مايكل فى أمريكا.. أبرز ملامح الموسم السادس من Peaky Blinders والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت الصفحة الرسمية للمسلسل الشهير Peaky Blinders، الستار عن دقيقة ونصف من اللقطات الجديدة في التريلر الرسمي الأول للموسم السادس والأخير الجديد من السلسلة، والمقرر طرحه في الربع الأول من العام الجاري عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، ليضم التريلر عددا كبيرا من اللقطات والأحداث الشيقة التي ينتظرها عشاق السلسلة بعد طول انتظار.

وضم الفيديو الذى بلغ مدته حوالي 90 ثانية، أحداثا كثيرة منها ظهور علم النازية في ألمانيا، مما يشير إلى تواجد بعض الأحداث المرتبطة بالنظام الألماني الذى حكم العالم في تلك الفترة، بالإضافة إلى ظهور تومي شيلبي في الكثير من اللقطات، وظهور آرثر شيلبي مصابا وملطخ بالدماء، بالإضافة إلى ظهور مايكل شيلبي وصديقته في لحظات قوة بعد عودتهما للولايات المتحدة الامريكية، لينتهي الفيديو بظهور مميز للنجم العالمي توم هاردي صاحب شخصية ألفي سولومنز.



أرثر شيلبي ملطخ بالدماء



الفي سولومنز



تومى شيلبي



جانب من الاحداث



جانب من التريلر

وكشفت المنصة الإنجليزية الشهيرة BBC، مؤخرًا عن ملامح جديدة للموسم السادس من سلسلة الدراما الشهيرة، ظهر من خلالها مشاركة النجم العالمي توم هاردي، بشخصيته الشهيرة ألفي سولومنز، ونشرت الصفحة الرسمية للمنصة الإنجليزية، لقطات جديدة يظهر من خلالها النجم العالمي توم هاردي، وهو يتحدث مع النجم العالمي كيليان مورفي.

وكشفت الصفحة الرسمية لمسلسل دراما العصابات Peaky Blinders، مؤخرًا عن صورة جديدة من وراء كواليس تصوير الموسم السادس، للنجمة العالمية أمبير أندرسون، التى تشارك لأول مرة فى الموسم الجديد بشخصية جديدة.



صديقة مايكل

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل الشهير عبر تويتر، صورة النجمة العالمية أمبير أندرسون، وهى ترتدي ملابس شخصيتها الجديدة التى رجح الكثيرون بأنها بديلة للنجمة العالمية هيلين ماكرورى صاحبة شخصية بولي جراي، التى رحلت عن عالمنا مؤخرًا.



علم النازية