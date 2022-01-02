شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى يلتقى شقيقه مصطفى فى "أولاد الهلالية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع النجمان حسين فهمى ومصطفى فهمى فى مسلسل بعنوان "ولاد الهلالية" وتشاركهما البطولة الفنانة عفاف شعيب وأحمد سعيد عبد الغني ونجلاء بدر وشيري عادل وبسام رجب ومادلين طبر وحمدى الوزير وفتوح أحمد وشريف خير الله.

المسلسل دراما اجتماعية صعيدية 30 حلقة من تأليف سليمان دياب وإخراج فتحى عبد العزيز ومن المقرر أن يبدأ التصوير منتصف يناير الجارى استعدادًا للسباق الدرامى الرمضانى المقبل.

واحتفل النجم الكبير حسين فهمى مؤخرًا بالعرض الخاص لفيلم "الكاهن"، وتحدث لـ"الخليج 365" عن إعجابه بسيناريو الفيلم، ما جعله يتحمس للمشاركة في الفيلم.

وقال حسين فهمى، خلال العرض الخاص لفيلم الكاهن: "لما جالى الورق طبعًا عجبنى جدًا عثمان أبو لبن مخرج متميز مخدش منى وقت أنى أوافق الموضوع مهم جدا أن كلنا نشوفه بيكلم عن عالم انهاردة و العالم اللى بيتحكم في العالم موضوع مهم أوى أن إحنا نتفرج عليه وأنى أكون مشارك في العمل ده".

وأضاف حسين فهمى:" الموضوع مهم و الشخصية ممتعه أنى أقدمها و طول عمرنا حولينا مؤامرات و العالم كله حوليه مؤامرات، وفى عام 2022 لدي عروض أفلام ومسلسل و مسرحية كوميدى".

فيلم "الكاهن" من بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن.

وتجسد درة خلال فيلم الكاهن شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعانى من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور أحداث الفيلم.