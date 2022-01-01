محمد رمضان يحذف "اللايف".. كشف خلاله سر علاقة عادل إمام باسم أغنيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد دقائق قليلة من مشاركته متابعي حسابه الرسمي على موقع التغريدات الشهير "تويتر" بفيديو لايف، عبر في بدايته عن شوقه لجمهوره، قام الفنان محمد رمضان بحذف الفيديو عقب انتهائه.

رمضان ظهر ليتحدث في الفيديو عن أحدث أغانيه "متعودة" والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع المغني الجزائري سولكينج، قائلًا "مساء الخير عليكم.. وحشتوني جدا متكلمناش من فترة طويلة، حبيت الفريق بتاعي ينزل الأغنية وأنا في الطريق، وهنتفرج عليها سوا".

وتابع "سعيد جدا جدا بالتعاون مع النجم الجزائري الكبير سولكينج أخويا وصاحبي، بحب مزيكته جدا، الفكرة جت بعد ما اتقابلنا من سنتين في لبنان كنا بنتكرم سوا، وكان عندنا النية نشتغل سوا، وجت الظروف نعمل حاجة حلوة دلوقتي".

وأضاف رمضان موضحًا سبب اختيار كلمة "متعودة" اسما للأغنية: "متعودة لان لما اتكلمنا حبينا يكون للأغنية علاقة بمصر والجزائر، ويكون ليها علاقة بالشعبين الكبار، قلتله تعرف إيه عن مصر قالي الحاجة الوحيدة اللي شفتها في مصر مسرحية أستاذ عادل إمام (شاهد ماشفش حاجة، وفاكر جزء متعودة دايما، قلتله احنا أغنيتنا اسمها متعودة ومن هنا جت فكرة الأغنية".

رمضان طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "متعودة"، بالتعاون مع مؤدي الراب الجزائري سولكينج، عبر قناته بموقع "يوتيوب"، قبل ساعات، وروج للأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونشر مقطعا منها معلقا: "أنا عفش بيتنا آثار.. ثقة في الله نجاح".